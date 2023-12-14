



Рекордные $886 млрд: Сенат США одобрил оборонный бюджет

Сенат США одобрил оборонный бюджет на рекордные 886 млрд долларов. Проект включает 300 млн долларов помощи для Украины.



В документе также говорится о создании Офиса специального генерального инспектора помощи Украине.



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Еще закон распространит на 2024 год полномочия президента США предоставлять или сдавать в аренду оборонные изделия Украине и другим странам Восточной Европы, которые пострадали от вторжения России в Украину.



Далее - рассмотрение в Палате представителей и подпись президента США Джо Байдена.



НАТО тоже согласовало увеличение военного бюджета на 2024 год на 12%.