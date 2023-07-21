



Разрушение завода Pfizer в США грозит дефицитом лекарств

Повреждение завода фармацевтической компании Pfizer в Северной Каролине может привести к серьезному дефициту некоторых лекарственных средств в США. Об этом заявила руководитель по фармацевтике в университете Юты Эрин Фокс в эфире телеканала CBS.



На разрушенном заводе производились обезболивающие, а также 25% всех инъекционных препаратов, используемых в американских больницах.



Ущерб, нанесенный торнадо, вероятно, приведет к долгосрочному дефициту лекарственных препаратов, пока Pfizer будет решать, перенести ли их производство на другие предприятия или ремонтировать разрушенный завод, отметила Фокс.



Шериф округа Нэш Кит Стоун сообщил, что почти 50 тысяч коробок с лекарствами были разбросаны по всей территории завода и повреждены ветром и дождем.



Напомним, 19 июля мощный торнадо повредил завод Pfizer в Северной Каролине. Сотрудников предприятия эвакуировали.