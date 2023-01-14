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Рашида Тлаиб призывает правительство США прекратить финансовую помощь Израилю
14.01.2023 16:34 Евгения Маркова

Рашида Тлаиб призывает правительство США прекратить финансовую помощь Израилю

Конгрессмен-демократ Рашида Тлаиб на очередном заседании Конгресса призвала прекратить безоговорочную финансовую помощь США израильскому правительству, особенно после прихода к власти крайне правых, сообщает Палестинский информационный центр.

Законодатель призвала палестинские правозащитные группы в США, граждан палестинского происхождения, а также арабские и мусульманские общины направить больше электронных писем членам Конгресса, представляющим их регионы, с призывом приложить усилия, чтобы прекратить финансовую и военную поддержку Израиля.

Она также призвала правозащитные группы и активистов страны срочно принять меры для поддержки палестинского народа в его борьбе против "израильской оккупации".
 

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