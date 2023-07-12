



Трамп: "Байдену вы не нравитесь... он не хочет встречаться с Нетаниягу

Бывший президент США Дональд Трамп заявил еврейской группе, что президент США Джо "Байден вас не любит".



В своей речи на собрании Фонда "Израильское наследие" в понедельник, выложенной организаторами ранее сегодня, Трамп заявил: "Байдену вы не нравитесь, это я могу вам сказать, он даже не хочет встречаться с Нетаниягу".



"[Премьер-министр Биньямин] Нетаниягу был первым, кто позвонил ему - это заставило меня чувствовать себя прекрасно", - с сарказмом добавляет Трамп.

Нетаниягу был не первым, кто поздравил Байдена после того, как тот победил Трампа на выборах 2020 года.



"Он был первым, кто позвонил, а с Нетаниягу они даже не увидятся - вот до какой низости дошли", - отметил Трамп.

