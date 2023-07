Протестующие против правовой реформы отправились на пароме к Статуе Свободы

В субботу, 8 июля, около 150 протестующих против правовой реформы в Нью-Йорке отправились к Статуе Свободы на пароме.



Они размахивали израильскими флагами и вывесили на судне плакат с надписью: "Должны сопротивляться".



Организаторы изначально предполагали, что в акции протеста будут участвовать всего 20-30 активистов, но были удивлены, когда прибыли около 150 человек.



"Мы не позволим правительству Нетаниягу разрушить наши связи с диаспорой. Мы продолжим демонстрировать демократическое и либеральное лицо Израиля", - сказали протестующие.





MUST RESIST

The Israelis in New York sent "fair winds to fill the sails of freedom & support the fighters for democracy on the front lines," with some 150 pro-democracy activists sailing to the Statue of Liberty aboard the MV Freedom yesterday. pic.twitter.com/TXynUoj2I3