



Пропалестинский марш состоялся возле Белого дома

Тысячи демонстрантов собрались в Вашингтоне на марш возле Белого дома.



На пропалестинском митинге скандируют: "Свободная Палестина".



По всей стране американцы провели произраильские и пропалестинские акции на прошлой неделе после террористической атаки ХАМАСа на Израиль, в результате которой убиты более 1300 человек.



По данным ХАМАСа, в результате ответной бомбардировки Израилем по Газе погибли более 2200 человек.



На плакатах, которые несли участники марша, надписи гласили: "Прекратить оккупацию" и "Прекратить огонь". Еще один пропалестинских марш прошел в Лос-Анджелесе.