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Пропалестинский марш состоялся возле Белого дома
15.10.2023 07:49 Алина Груднева

Пропалестинский марш состоялся возле Белого дома

Тысячи демонстрантов собрались в Вашингтоне на марш возле Белого дома.

На пропалестинском митинге скандируют: "Свободная Палестина".

По всей стране американцы провели произраильские и пропалестинские акции на прошлой неделе после террористической атаки ХАМАСа на Израиль, в результате которой убиты более 1300 человек.

По данным ХАМАСа, в результате ответной бомбардировки Израилем по Газе погибли более 2200 человек.

На плакатах, которые несли участники марша, надписи гласили: "Прекратить оккупацию" и "Прекратить огонь". Еще один пропалестинских марш прошел в Лос-Анджелесе.

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