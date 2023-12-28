



Пропалестинские протестующие блокируют дороги к аэропортам в США

Пропалестинские протестующие заблокировали дороги, ведущие к аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке и аэропорту LAX в Лос-Анджелесе в среду, 27 декабря.



Инцидент в Нью-Йорке начался в 11:00 утра в среду, когда несколько автомобилей заблокировали скоростную дорогу, ведущую к крупному аэропорту, и пассажиры вышли из своих машин.



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На видео с места происшествия видно, как десятки людей, взявшись за руки, блокируют движение на шоссе и служебной дороге, вынуждая пассажиров идти к терминалам под дождем со своим багажом.



Во время инцидента в Лос-Анджелесе несколько десятков протестующих заблокировали въезд в аэропорт и попытались перекрыть проезжую часть цементными блоками и другими предметами.



На видеозаписях видно, как полиция приближается к протестующим и обращает их в бегство.

