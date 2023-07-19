Приверженность США Израилю "железная", - Байден
Президент Джо Байден провел встречу в Белом доме с лидером Израиля, президентом Ицхаком Герцогом, на которой обсуждался ряд вопросов, включая усиление связей России с Ираном.
Об этом сообщает "Голос Америки".
"Как я подтвердил вчера премьер-министру Нетаниягу, приверженность Америки Израилю тверда, — сказал Байден. - И это железобетонно. И мы также стремимся к тому, чтобы Иран никогда не обзавелся ядерным оружием. Так что нам есть о чем поговорить".
Президенты также обсудили дальнейшую дипломатическую нормализацию с соседями Израиля и озабоченность администрации Байдена по поводу шагов премьер-министра по изменению судебной системы и увеличению поселений в Иудее и Самарии.