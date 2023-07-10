



PRIME содержит столько же кофеина, как 6 банок кока-колы или 2 бутылки Red Bull

Поддерживаемый знаменитостями энергетический напиток PRIME, который заработал вирусную популярность среди детей, подвергся тщательному анализу со стороны законодателей и экспертов в области здравоохранения из-за его потенциально опасного уровня кофеина.



В воскресенье, 9 июля, сенатор-демократ Чарльз Шумер призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов провести расследование относительно бренда PRIME, основанного звездами YouTube Логаном Полом и KSI, который стал чем-то вроде навязчивой идеи для детей и подростков.



“Один из самых популярных летних символов статуса для детей – это не одежда или игрушка, а напиток”, – отметил Шумер. “Но будьте осторожны, потому что это может вызвать серьезные проблемы для здоровья детей”.

Раскрученный звездами YouTube, PRIME сразу же стал сенсацией в прошлом году, собрав длинные очереди за ним в продуктовых магазинах и сообщения о рынках перепродажи на школьных дворах.



Его позиционировали, как веганский и не содержащий сахар напиток, однако, выяснилось, что в нем повышен уровень кофеина – 200 миллиграммов на 0,33 л, что эквивалентно примерно шести банкам кока-колы или почти двум бутылкам Red Bull.



Такое количество кофеина вызвало запреты в ряде школ Великобритании и Австралии. Педиатры предупреждали о возможных последствиях для здоровья маленьких детей, таких как проблемы с сердцем, беспокойство и проблемы с пищеварением.



Тем временем представители компании защищают продукт как “не рекомендованный для детей до 18 лет”. Они продают отдельный спортивный напиток, известный как PRIME Hydration, который вообще не содержит кофеина.



Но в своем письме в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Шумер заявил, что в онлайн-маркетинге двух напитков не заметно разницы, что заставляет многих родителей поверить в то, что “они покупают сок для своих детей, только для того, чтобы получить котел с кофеином”.