



Пригожину стоит позаботиться о собственной безопасности, - Блинкен

Последние события вокруг мятежа группы "Вагнера" ​​в России стали прямым вызовом Путину и привели к новым трещинам в его режиме, поэтому Пригожину сейчас стоит подумать о безопасности собственной жизни – учитывая существующую в России практику.



Об этом заявил в пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления на форуме Aspen, пишет Укринформ.



"Я думаю, мы можем с уверенностью сказать, что мы видели, как на фасаде появились трещины", - сказал Блинкен о действующем режиме в РФ.



Он подчеркнул, что Пригожин бросил прямой вызов властям Путина и публично подверг сомнению предпосылки для войны в Украине, которые сформулировал лично Путин.



"Знаете, на месте Пригожина я был бы очень обеспокоен. НАТО проводит политику открытых дверей, Россия – политику открытых окон. Поэтому он должен быть сфокусирован на этом", - отметил Блинкен.



