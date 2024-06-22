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Предвыборная кампания Трампа собрала больше денег, чем Байден
22.06.2024 05:35 Алина Груднева

Предвыборная кампания Трампа собрала больше денег, чем Байден

Предвыборная кампания Дональда Трампа собрала от доноров больше денег, чем кампания Джо Байдена.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на финансовый отчет.

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На счету кампании Трампа к концу мая было примерно 116 миллионов долларов. У Байдена же собрали примерно 91 миллион.

Резкий поворот в пожертвованиях в пользу Трампа произошел после того, как суд признал его виновным в "выплатах за молчание" порнозвезде. Приговор был вынесен 30 мая.

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