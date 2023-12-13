



Предоставление военной помощи Украине до Рождества "практически невозможно"

Митч Макконнелл, лидер республиканцев в Сенате, заявил, что принять закон о предоставлении военной помощи Украине к Рождеству будет "практически невозможно".



"Все, что я сказал, это то, что "практически невозможно" , даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству", - сказал Макконнелл СМИ.



В частности, он отметил, что "спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал нескольким людям, что Палата представителей покидает город в конце этой недели".



"А это значит, что даже если сенатские переговорщики заключат соглашение по безопасности границ, законодатели Палаты представителей не смогут рассмотреть его до января", - сказал Макконнелл.



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Макконнелл также считает, что президенту США Джозефу Байдену следует принимать более активное участие в обсуждении принятия этого закона. "Мы все знаем, что он единственный, кто может подписать законопроект. Без него операция невозможна".

