Последовательница Чарльза Мэнсона - на свободе спустя 53 года за решеткой

Последовательница серийного убийцы Чарльза Мэнсона Лесли Ван Хаутен вышла на свободу спустя 53 года за решеткой.



По данным TMZ, 73-летнюю Ван Хаутен отправят в приют для престарелых, где она будет изучать базовые навыки и знакомиться с новыми технологиями, появившимися с тех пор, как была заключена в тюрьму.



По словам адвокатов, она раскаялась по поводу своей роли в убийствах и сейчас не представляет угрозы для общества.



Женщина была условно-досрочно освобождена из тюрьмы пару дней назад. В 1971 она была приговорена к смертной казни за соучастие в убийстве Лено Лабианки и его жены Розмари, которое было совершено в 1969 году в Лос-Анджелесе. Позже ей дали пожизненное.



Ван Хаутен была самой молодой последовательницей Мэнсона. В момент убийства Лабианки и Розмари ей было всего 19 лет. По версии следствия, она держала жертву, когда другой убийца ее резал. По словам самой Ван Хаутен, она пырнула ножом Розмари уже после того, как та умерла.



Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал, что не будет оспаривать ее освобождение, несмотря на то, что делал это трижды за время своего пребывания на посту губернатора. По его словам, в этом нет смысла.

