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По стопам Марго Робби: Билли Айлиш перевоплотилась в Барби
14.07.2023 04:35 Алина Груднева

По стопам Марго Робби: Билли Айлиш перевоплотилась в Барби

На фоне ажиотажа вокруг фильма "Барби" с Марго Робби в главной роли американская певица Билли Айлиш презентовала песню "What Was I Made For?"

Знаменитость перевоплотилась в одноименного персонажа, учтя в своем образе все детали. 

Клип, вышедший на ее официальном канале в YouTube, был снят в стиле ретро. К слову, песня была написана именно под фильм.

"В январе Грета (Гервиг - режиссер, - ред.) показала мне и Финнеасу несколько незаконченных сцен из фильма. Мы не имели ни малейшего понятия, чего ожидать вообще. Мы были так глубоко тронуты, что на следующий день писали и не могли остановиться. Закончилось все тем, что написала почти всю песню той ночью. Чтобы быть честной с вами, все это, казалось, произошло в то время, когда я действительно нуждалась в этом. Я так благодарна за это", — рассказала Билли.
 

 

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