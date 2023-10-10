



Playboy разорвал отношения с порнозвездой из-за поддержки терактов

Playboy объявил о прекращении отношений с американской медиа-персоной ливанского происхождения и бывшей звездой фильмов для взрослых Мией Халифой в связи с публикациями в социальных сетях в поддержку нападения ХАМАС на Израиль.



"За последние несколько дней, - говорится в заявлении журнала для взрослых, - Миа дала отвратительные и предосудительные комментарии, в которых прославляла нападения ХАМАС на Израиль и убийство невинных мужчин, женщин и детей".



"Кто-нибудь, пожалуйста, скажите борцам за свободу в Палестине, чтобы они включили свои телефоны и снимали происходящее вгоризонтальном положении", - написала Халифа в Твиттере, когда штурм был в самом разгаре.



"Я просто хочу убедиться, что есть кадры в формате 4k, на которых мой народ разрушает стены тюрьмы под открытым небом, в которую его загнали, чтобы у нас были хорошие варианты для учебников истории, в которых пишут о том, как он освободился от апартеида", - написала она в ответ на критику.