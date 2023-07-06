



Пентагон усиливает контроль над секретными документами после утечек

Пентагон объявил о планах усилить контроль за секретной информацией и улучшить методы хранения разведданных после масштабной утечки, в причастности к которой обвиняют военнослужащего Военно-воздушных сил Нацгвардии США Джека Тейшейру. Об этом на брифинге рассказал чиновник Пентагона.



По итогам 45-дневной проверки ведомство установило, что большинство сотрудников с доступом к секретным данным осознают важность информационной безопасности, соблюдают правила и необходимые процедуры. В то же время, говорится в документе, руководство определило сферы, в которых есть пробелы в защите.



Согласно заявлению Пентагона, новые мероприятия включают в себя назначение должностных лиц по контролю за секретной информацией, создание нового отдела борьбы с внутренними угрозами, а также планы создания систем обнаружения электронных устройств на рабочих местах с доступом к секретным данным.



При этом, как отмечает The Wall Street Journal, ведомство не планирует существенные изменения в процедуре обращения с секретными данными.



Скандал с утечкой секретных документов Пентагона разгорелся в апреле. Правоохранители задержали Джека Тейшейру, сотрудника, подозреваемого в обнародовании секретных документов. Его обвинили по двум статьям закона о шпионаже – о получении и передаче информации о национальной обороне и получении секретных документов.