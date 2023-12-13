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Пентагон: поведение хути в Красном море подрывает стабильность в регионе
13.12.2023 04:34 Алина Груднева

Пентагон: поведение хути в Красном море подрывает стабильность в регионе

Министерство обороны США подвергло резкой критике атаки йеменских хути на торговые суда в Красном море.

По данным Пентагона, поведение поддерживаемой Ираном группировки подрывает стабильность в регионе.

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Представитель ведомства Патрик Райдер отметил, что опасные действия хути нарушают принципы международного права, в связи с чем международное сообщество должно решить эту проблему.

Данный вопрос будет обсуждать глава Пентагона Ллойд Остин, который на следующий неделе посетит Израиль, Катар и Бахрейн.

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