



Откровенные фотографии сына Байдена были продемонстрированы в Конгрессе

Во время слушаний в комитете по надзору под руководством республиканцев в отношении разоблачителей IRS , связанных с расследованием против президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, Марджори Тейлор Грин показала откровенные фотографии сына президента.



Республиканка из Джорджии подняла серию плакатов с изображениями обнаженного Хантера Байдена и фотографиями его полового акта на слушаниях в Конгрессе в среду, сообщает Independent.



“Марджори Тейлор Грин в настоящее время размахивает обнаженными Хантером Байденом во время слушаний в Палате представителей. Я не собираюсь это публиковать. Отвратительно”, — Twitter журналист Аарон Рупар , добавив: “Ваши доллары налогоплательщиков заплатили Марджори Тейлор Грин за то, чтобы она напечатала обнаженных Хантера Байдена на плакатах, чтобы показать во время слушаний в Палате представителей”.



Организация The Lincoln Project написала в Twitter: ”Республиканская партия увольняет учителей за преподавание полового воспитания, в то время как Республиканская партия показывает порно в Палате представителей”.



Республиканец из Флориды Байрон Дональдс встал на ее защиту: “По словам @RepRaskin и @danielsgoldman , откровенные изображения Хантера Байдена, представленные @RepMTG, слишком грязны для Комитета по надзору, и он потребовал их убрать. Это те самые демократы, которые хотят, чтобы этот материал был в наших школах. Пожалуйста, избавьте меня от возмущения”.



Плакаты с обнаженным сыном Байдена республиканка показывала во время допроса свидетеля. Но главный демократ в палате представителей Джейми Раскин в какой-то момент вмешался: “Должны ли мы показывать это в комитете?”.



