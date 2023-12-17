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От Байдена требуют поддержать возобновление прекращения огня в Газе
17.12.2023 17:06 Алина Груднева

От Байдена требуют поддержать возобновление прекращения огня в Газе

Свыше 130 чиновников из министерства нацбезопасности США призвали президента Джо Байдена поддержать призыв к немедленному прекращению огня в Газе.

По данным американского телеканала CNN, об этом написано в письме, адресованном министру нацбезопасности Алехандро Майоркасу.

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"Мы присоединяемся к нашим коллегам на Капитолийском холме, в USAID, Государственном департаменте и других органах исполнительной власти, которые выразили аналогичную обеспокоенность, призывая администрацию Байдена призвать к немедленному прекращению огня и боевых действий", - сказано в заявлении.

Подписанты "глубоко обеспокоены" тем, что "закрываются глаза" на бомбардировки и голод жителей Газы.

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