Новости » Новости США
Опрос: Трампа поддерживают вопреки обвинениям
02.04.2023 14:47 Алина Груднева

Опрос: Трампа поддерживают вопреки обвинениям

Уровень поддержки у бывшего президента США Дональда Трампа среди республиканцев остается прежним, несмотря на обвинения, выдвинутые против него.

Согласно результатам опроса, которые оказались в распоряжении Yahoo, 54% республиканцев хотели бы видеть его президентом.

Против кандидатуры Трампа выступают 33% респондентов, которые хотели выбрать кого-то другого на эту должность.

В выборе между ним и губернатором Флориды Роном ДеСантисом, 57% предпочли бы экс-президента, 31% отдал бы свой голос его конкуренту.

По сравнению с другими потенциальными конкурентами от Республиканской партии, Трамп набирает 52%, а ДеСантис - 21% голосов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы