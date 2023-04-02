



Опрос: Трампа поддерживают вопреки обвинениям

Уровень поддержки у бывшего президента США Дональда Трампа среди республиканцев остается прежним, несмотря на обвинения, выдвинутые против него.



Согласно результатам опроса, которые оказались в распоряжении Yahoo, 54% республиканцев хотели бы видеть его президентом.



Против кандидатуры Трампа выступают 33% респондентов, которые хотели выбрать кого-то другого на эту должность.



В выборе между ним и губернатором Флориды Роном ДеСантисом, 57% предпочли бы экс-президента, 31% отдал бы свой голос его конкуренту.



По сравнению с другими потенциальными конкурентами от Республиканской партии, Трамп набирает 52%, а ДеСантис - 21% голосов.