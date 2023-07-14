



Операция "Атлантическая решимость": Байден направит в Европу еще 3 тыс. военных

Президент США Джо Байден уполномочил Пентагон отправить около 3-х тысяч резервных сил в Европу для поддержки операции "Атлантическая решимость" в связи с продолжающейся войной в Украине.



Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс.



"Президент подписал указ, утверждающий мобилизацию отдельных резервных сил... не более 3000 человек пополнят вооруженные силы для поддержки операции "Атлантическая решимость". Кроме того, операция "Атлантическая решимость" будет определена как операция на случай непредвиденных обстоятельств. Это новое обозначение приносит пользу военнослужащим и семьям за счет увеличения полномочий, прав и доступа к силам и личному составу резерва", - отметил Симс.



По его словам, с 2014 года Европейское командование США предоставляет боеспособные силы для ротации в Европе.



"Эти силы продолжают демонстрировать приверженность США НАТО, повышая готовность, повышая оперативную совместимость и укрепляя связи между союзниками и партнерами", - подчеркнул Симс.



"Наконец, это подтверждает непоколебимую поддержку и приверженность защите восточного фланга НАТО после незаконной и неспровоцированной войны России против Украины", - добавил генерал-лейтенант.



По информации телеканала CNN, у США в Европе находится более 100 тысяч военнослужащих, и это число выросло с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

"Дополнительные войска, скорее всего, будут работать в сфере логистики и поддержки или в таких областях медицины, как стоматология и здравоохранение - роли, которые резервы обычно выполняют больше, чем действующая сила", - передает CNN.