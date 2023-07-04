



Офицера полиции Нью-Йорка арестовали за симуляцию угроз от коллег

36-летняя Эмили Хиршовиц из полицейского управления Оссининга в Нью-Йорке была взята под стражу полицией в среду по четырем пунктам обвинения в ложном сообщении об угрозах коллег и трех пунктам обвинения в подаче фальшивых документов.



Хиршовиц сообщила, что в мае 2022 года она получила сообщения с угрозами от своих коллег из окружной прокуратуры Вестчестера. По ее словам, в этом были «замешаны коллега-полицейский или несколько полицейских из моего отдела”.



В представленных сообщениях Хиршовиц называлась “тупой”, “бесполезной” и “отверженной”, а в одном случае “ее призывали покончить жизнь самоубийством”.



В октябре 2022 года следователи начали рассмотрение жалобы. Они получили ордер на проверку телефона Хиршовиц и учетной записи в Apple iCloud. Именно здесь было обнаружено, что тексты были отправлены с телефонных номеров, связанных с обвиняемой, с использованием ее адреса электронной почты и IP-адреса, сообщает NBC News.



“Это дело преследуемой женщины, и оно пронизано тайной и путаницей”, – заявил ее адвокат Пол ДерОганнесян.