



НЛО мешают тренировкам американских военных пилотов, - Кирби

Во время очередного общения с журналистами координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что НЛО оказывают влияние на подготовку американских военных пилотов. Он также сказал, что оставшиеся без ответа вопросы, связанные с НЛО, теперь следует рассматривать как "законную проблему", пишет Daily Mail.



На брифинге в Белом доме Джон Кирби, отвечая на вопросы касательно сообщений о появлении НЛО, заявил о том, что военные пилоты во время своих тренировочных полетов видят в воздухе некоторые явления и не всегда могут понять, что это такое. В данном случае такие явления могут повлиять на способность пилотов совершенствовать свои навыки.



Также Кирби подчеркнул, что Пентагон серьезно относится к проблеме НЛО, но он отказался комментировать заявления некоторых разоблачителей, в частности бывшего сотрудника Пентагона Дэвида Груша. Заявления бывшего офицера разведки привели к тому, что на 26 июля запланированы открытие слушания в Конгрессе по этому поводу.



Груш считает, что правительство США скрывает существование секретной программы по изучению НЛО и свидетельства о потерпевших крушение космических кораблях инопланетян и найденных в них существ.



По словам Кирби, Пентагон хочет лучше понять, что происходит в воздушном пространстве страны, где проходит обучение пилотов. ОН напомнил о том, что для изучения и анализа всех известных фактов наблюдения за НЛО был создан специальный отдел в Пентагоне. Этот отдел, напоминаем, называется Управление по анализу аномалий во всех средах и в официальных сообщениях сотрудники этой организации используют не термин НЛО, а термин неопознанные воздушные или аномальные явления.



"Мы бы не создали в Пентагоне организацию для анализа сообщений о данных явлениях, если бы мы не относились к этому серьезно", — заявил Кирби.



Кирби также добавил, что ни он, ни Белый дом, ни Пентагон не пришли к каким-либо однозначным выводам о данных явлениях, то есть о том, что они из себя представляют на самом деле.



"Мы не можем сказать, чем они являются или чем они не являются. Наши пилоты что-то видят. И это повлияло на некоторые из тренировочных полетов. Мы хотим докопаться до сути. Мы хотим лучше понять это", — сказал Кирби.



