



НАТО говорит Путину: Давай, воюй дальше, сколько хочешь, - Волкер

Бывший представитель правительства США по вопросам Украины, посол Курт Волкер заявил, что отсутствие на саммите в Вильнюсе четких перспектив членства Украины в НАТО дает право президенту РФ Владимиру Путину продолжать войну против Украины.



"Никто не должен думать, что НАТО предоставит официальное приглашение Украине сразу вступить в Альянс. Это всегда был вопрос того, предоставляет ли НАТО правильные сигналы Путину относительно перспектив того, станет ли Украина членом НАТО. К сожалению, такого сигнала мы не увидели", – подчеркнул Волкер.



По словам Волкера, саммит в Вильнюсе фактически повторил то, что было сказано в Бухаресте в 2008 году: "Место Украины в будущем в НАТО, но нет процесса, нет временных рамок, нет уверенности, нет искренности в этих словах".



Он подчеркнул, что за последние годы исчезли все иллюзии, что можно нормально жить рядом с Россией.



"Поэтому повторение этих неопределенных слов приносит очень много вреда. Это говорит Путину: давай, воюй дальше, сколько хочешь", - отетил Волкер.



"Мы должны делать наоборот – показать, что намерение Путина восстановить российскую империю не сбудется. Сейчас мы поощряем его делать это", - резюмировал он.