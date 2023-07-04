



На Гарвард подали в суд из-за "преимущественно белого" приема абитуриентов

Правозащитная группа подала федеральную жалобу о нарушении гражданских прав против Гарвардского университета, утверждая, что он поддерживает "подавляюще белую" группу абитуриентов из числа потомков и членов семей доноров учебного заведения и его выпускников.



Некоммерческая организация "Юристы за гражданские права" подала жалобу в понедельник от имени Chica Project, Африканского сообщества экономического развития Новой Англии и Greater Boston Latino Network.



Группа оспаривает "дискриминационную практику Гарварда, предусматривающую предоставление льгот при приеме абитуриентам, имеющим семейные связи с богатыми спонсорами и выпускниками", — говорится в заявлении.



Группа из Бостона отметила, что "жалоба поступила вслед за постановлением Верховного суда США на прошлой неделе, которое ограничивает возможность учитывать расу при приеме в колледж, и утверждает, что сейчас еще более необходимо отменить политику, которая систематически ставит цветных студентов в невыгодное положение".



В своей жалобе "Юристы за гражданские права" заявили, что 70% абитуриентов школы Лиги плюща, связанных с донорами и выпускниками, белые.



"У заявителей, связанных с донорами, почти в 7 раз больше шансов быть принятыми, чем у заявителей, не связанных с донорами, а у наследников почти в 6 раз больше шансов быть принятыми", — говорится в заявлении.



По данным группы, в классе 2019 года около 28% студентов были наследниками родителей или других родственников, которые учились в Гарварде.



"В результате пострадали квалифицированные и очень достойные цветные абитуриенты, поскольку вместо этого места для поступления отдаются преимущественно белым абитуриентам, которые извлекают выгоду из наследия Гарварда и предпочтений доноров", — цитирует заявление NYPost.



"Хуже того, это преференциальное отношение не имеет ничего общего с заслугами заявителя. Напротив, это несправедливая и незаработанная выгода, которая предоставляется исключительно на основании семьи, в которой родился заявитель. Этот обычай, образец и практика носят исключающий и дискриминационный характер. Это ставит в невыгодное положение и наносит ущерб цветным заявителям", — добавили "Юристы за гражданские права".



Майкл Киппинс, эксперт группы по судебным разбирательствам, призвал Гарвард прекратить "практику оказания поддержки детям богатых доноров и выпускников, которые не сделали ничего, чтобы заслужить это".



Гарвард заявил, что не будет комментировать жалобу.



«На прошлой неделе университет подтвердил свою приверженность фундаментальному принципу, согласно которому глубокое и преобразующее преподавание, обучение и исследования зависят от сообщества, состоящего из людей разного происхождения, взглядов и жизненного опыта. Как мы уже говорили, в ближайшие недели и месяцы Университет решит, как сохранить наши основные ценности в соответствии с новым прецедентом Суда», — говорится в заявлении университета.



На прошлой неделе президент Джо Байден предложил университетам переосмыслить практику, заявив, что традиционный прием "расширяет привилегии, а не возможности".

