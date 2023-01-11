



Morgan Stanley:американские акции рискуют упасть еще на 22%

По мнению стратегов финансового конгломерата Morgan Stanley, американским акциям грозит гораздо более резкое падение, чем ожидают многие эксперты, а нависающая угроза рецессии может усугубить их самый большой годовой спад со времен мирового финансового кризиса.



Майкл Уилсон в своей аналитической записке отметил, что хотя инвесторы в целом пессимистично оценивают перспективы экономического роста, оценки корпоративных прибылей все еще слишком высоки, а премия за риск акций находится на самом низком уровне с начала 2008 года. Это говорит о том, что в случае мягкой рецессии S&P 500 может упасть гораздо ниже 3500-3600 пунктов, которые в настоящее время оцениваются рынком.



"Прогноз может быть правильным в плане направления, но ошибочным в плане величины", - сказал Уилсон, предупредив, что бенчмарк может упасть примерно до 3 000 пунктов - примерно на 22% ниже текущих уровней.



Стратег, занявший первое место в прошлогоднем опросе Institutional Investor, не одинок в своем мнении, что ожидания прибыли слишком оптимистичны. Его коллеги из Goldman Sachs Group Inc. ожидают, что давление на маржу прибыли, изменения в налоговой политике США и вероятность рецессии затмят положительный эффект от восстановления экономики Китая.