



Многодетную мать в США посадили за решетку на 60 лет

Руби Франк - мать шестерых детей вела YouTube влог о том, как правильно воспитывать детей. Миллионы подписчиков. И представьте себе, она попала в тюрьму за жестокое обращение с детьми.



Такой же солидный срок получила и ее бизнес-партнерша Джоди Хильдебрандт, которая, по данным полиции также была замешана в издевательствах.



Франк и Хильдебрандт были арестованы в августе 2023 года.



А случилось вот что. 12-летний сын блогерши прибежал за помощью к соседям. Люди пришли в ужас. Мальчик был сильно истощен, тело было изрезано веревкой (судя по всему, он был связан), а на лодыжках и запястьях были следы скотча.



В ходе следствия выяснилось, что знаменитая “гуру” морила своих детей голодом, применяла к ним физическое насилие и держала их в изоляции.



На данный момент неизвестно, где находится отец семейства и старший сын. А вот блоггерша время даром не теряла. После того, как ей закрыли первый канал, она открыла другой, в котором рассказывает о семье с Джоди Хильдебрандт.

