Многодетную мать в США посадили за решетку на 60 лет
Руби Франк - мать шестерых детей вела YouTube влог о том, как правильно воспитывать детей. Миллионы подписчиков. И представьте себе, она попала в тюрьму за жестокое обращение с детьми.
Такой же солидный срок получила и ее бизнес-партнерша Джоди Хильдебрандт, которая, по данным полиции также была замешана в издевательствах.
Франк и Хильдебрандт были арестованы в августе 2023 года.
А случилось вот что. 12-летний сын блогерши прибежал за помощью к соседям. Люди пришли в ужас. Мальчик был сильно истощен, тело было изрезано веревкой (судя по всему, он был связан), а на лодыжках и запястьях были следы скотча.
В ходе следствия выяснилось, что знаменитая “гуру” морила своих детей голодом, применяла к ним физическое насилие и держала их в изоляции.
На данный момент неизвестно, где находится отец семейства и старший сын. А вот блоггерша время даром не теряла. После того, как ей закрыли первый канал, она открыла другой, в котором рассказывает о семье с Джоди Хильдебрандт.