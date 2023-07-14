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Microsoft: китайские хакеры взломали электронную почту правительства США
14.07.2023 09:06 Ирина Демьянова

Microsoft: китайские хакеры взломали электронную почту правительства США

Компания Microsoft утверждает, что китайские хакеры получили доступ к аккаунтам электронной почты почти 25 американских организаций. Среди них были и правительственные учреждения, пишет BBC.

Министерство торговли США подтвердило, что Microsoft проинформировала его об атаке. По данным компании, среди пострадавших была министр торговли Джина Раймондо.

“Microsoft сообщила Министерству о компрометации системы Microsoft Office 365, и Министерство немедленно приняло меры, чтобы отреагировать. Мы следим за нашими системами и будем действовать немедленно, если будет выявлена любая дальнейшая активность”, — сказал журналистам представитель Министерства торговли США.

По данным американских медиа, мишенью хакеров также стал Госдепартамент США.

Microsoft заявила, что китайская хакерская группа Storm-0558 имела доступ к аккаунтам электронной почты, подделывая цифровые маркеры аутентификации. Это произошло в середине мая.

"Storm-0558 нацелены прежде всего на государственные учреждения в Западной Европе и сосредоточены на шпионаже, краже данных и доступе к учетным данным", - заявили в компании.

В ответ посольство Китая в Лондоне сообщило агентству Reuters, что обвинение является “дезинформацией”, и назвало правительство США “крупнейшей в мире хакерской империей и глобальным киберзлодеем”.

 

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