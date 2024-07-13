



Meta ослабляет ограничения на аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta заявила, что отменяет некоторые ограничения, наложенные на аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram.



Компания социальных сетей приостановила работу аккаунтов Трампа на неопределенный срок после того, как он похвалил людей, штурмовавших Капитолий США 6 января 2021 года. Затем компания восстановила его аккаунты в начале 2023 года, заявив, что будет отслеживать посты Трампа на предмет дальнейших нарушений, которые могут привести к еще одной приостановке на срок от одного месяца до двух лет.



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Трамп больше не будет подвергаться дополнительному мониторингу, сообщает Meta.



"Оценивая нашу ответственность за разрешение политического самовыражения, мы считаем, что американский народ должен иметь возможность услышать кандидатов в президенты на тех же основаниях", - говорится в обновленном сообщении в блоге Meta.



Некоторые эксперты в области социальных сетей уже давно критикуют Meta и другие платформы за неспособность модерировать политический контент.



В 2021 году Трамп также был заблокирован в Twitter, который теперь называется X. Миллиардер Илон Маск восстановил аккаунт вскоре после приобретения компании в 2022 году, хотя с тех пор Трамп написал в нем всего один раз.

