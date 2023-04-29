



Месяц еврейского американского наследия: Байден объявил борьбу с антисемитизмом

Президент США Джо Байден объявил о первой национальной стратегии по борьбе с антисемитизмом в заявлении в пятницу в преддверии Месяца еврейского американского наследия, который традиционно проходит в мае.



План включает “комплексные действия, которые предпримет федеральное правительство” для борьбы с антисемитизмом в Интернете, в школах и университетах, а также в других местах американской жизни. План также направлен на предотвращение антисемитских нападений и укрепление солидарности против антисемитизма.



В своем заявлении Байден сказал, что в этот месяц граждане “отметят непреходящее наследие американских евреев, чьи ценности, культура и вклад сформировали наш характер как нации”.



Президент рассказал, как еврейские беженцы отправились в США, спасаясь от угнетения и дискриминации на протяжении веков, и как они боролись за свободу вероисповедания. В качестве примеров Байден упомянул солдат Еврейского союза, которые праздновали Песах во время Гражданской войны, и участие евреев в суфражистских движениях и Движении за гражданские права.



“Американские евреи продолжают обогащать каждую сферу американской жизни в качестве педагогов и предпринимателей, спортсменов и художников, ученых и артистов, государственных служащих и активистов, профсоюзных и общественных лидеров, дипломатов и военнослужащих, героев общественного здравоохранения и многих других”, — сказал он.



Президент также обсудил растущий антисемитизм в США.



“Эти действия бессовестны и отвратительны”, – сказал он. “Они несут с собой ужасающие отголоски худших глав в истории человечества. Они не только наносят удар по евреям, но также представляют угрозу для других общин меньшинств и пятно на душе нашей нации”.



Байден закончил призывом к народу США помочь противостоять антисемитизму и “создать культуру уважения”.

