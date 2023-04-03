



McDonald's временно закрывает офисы в США: запланированы массовые увольнения

Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, начиная с понедельника, 3 апреля, в неделю закрывает свои офисы в Соединенных Штатах. Этот шаг осуществляется на фоне анонсированного массового сокращения корпоративных сотрудников об увольнении.



Об этом говорится в письме руководства работникам, которое в распоряжение получило издание WSJ, пишет Reuters.



В нем руководство корпорации попросило часть своих американских и международных сотрудников с понедельника по среду поработать отдаленно. Соответствующее распоряжение в компании объяснили необходимостью принять определенные кадровые решения.



В настоящее время точное количество работников McDonald's, которым скоро придется искать новую работу, неизвестно.



"В течение недели, начиная с 3 апреля, мы сообщим о ключевых решениях, касающихся ролей и уровней укомплектования персоналом в организации", - говорится в письме.



Компания также попросила своих сотрудников упразднить все личные встречи с поставщиками и другими внешними сторонами в штаб-квартире.



Как известно, в начале года руководство корпорации анонсировало необходимость принятия "сложных решений" по общей численности сотрудников. В общей сложности в компании работают около 150 000 человек, из них 70% – в США.



