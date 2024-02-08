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Маск рассказал, чем ЕС "обидит" американцев
08.02.2024 05:35 Алина Груднева

Маск рассказал, чем ЕС "обидит" американцев

Миллиардер Илон Маск считает, что введение Евросоюзом санкций в отношении пророссийского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у Владимира Путина, "серьезно обидит" граждан США.

Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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"Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность", - посетовал он.

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