



Маск рассказал, чем ЕС "обидит" американцев

Миллиардер Илон Маск считает, что введение Евросоюзом санкций в отношении пророссийского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у Владимира Путина, "серьезно обидит" граждан США.



Такое заявление он опубликовал на своей странице в соцсети Х.



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"Если это окажется правдой, то это очень тревожно. С Такером можно соглашаться или нет, но он большой американский журналист, и такие действия сильно обидят американскую общественность", - посетовал он.