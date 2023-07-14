



Кушнер дал показания в расследовании против Трампа

Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был одним из нескольких свидетелей, давших показания перед большим жюри в последние недели о попытках Трампа отменить результаты выборов 2020 года, сообщает The New York Times .



Источники сообщили газете, что Кушнер дал показания в здании федерального суда в Вашингтоне в прошлом месяце и сказал присяжным, что у него сложилось впечатление, что Трамп действительно верил в то, что выборы 2020 года были украдены.



Связаться с представителем Кушнера для комментариев изданию не удалось.



В феврале сообщалось, что Кушнер и его жена Иванка Трамп были вызваны в суд для дачи показаний перед большим федеральным жюри в отношении нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

