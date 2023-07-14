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Кушнер дал показания в расследовании против Трампа
14.07.2023 07:30 Ирина Демьянова

Кушнер дал показания в расследовании против Трампа

Зять бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был одним из нескольких свидетелей, давших показания перед большим жюри в последние недели о попытках Трампа отменить результаты выборов 2020 года, сообщает The New York Times .

Источники сообщили газете, что Кушнер дал показания в здании федерального суда в Вашингтоне в прошлом месяце и сказал присяжным, что у него сложилось впечатление, что Трамп действительно верил в то, что выборы 2020 года были украдены.

Связаться с представителем Кушнера для комментариев изданию не удалось.

В феврале сообщалось, что Кушнер и его жена Иванка Трамп были вызваны в суд для дачи показаний перед большим федеральным жюри в отношении нападения на Капитолий 6 января 2021 года.
 

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