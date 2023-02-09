



Китай отправляет воздушные шары-шпионы по всему миру - США

По оценке американских спецслужб, китайская программа создания воздушных шаров-шпионов является частью глобальной системы наблюдения, предназначенной для сбора информации о военном потенциале стран по всему миру.



Полеты беспилотных воздушных шаров-шпионов, по мнению некоторых официальных лиц, являются частью усилий Китая по оттачиванию своей способности собирать данные об американских военных базах, в которых он больше всего заинтересован, а также о базах других стран в случае конфликта или роста напряженности. Официальные лица США заявили на этой неделе, что программа по созданию воздушных шаров осуществляется в нескольких местах в Китае.



На пресс-конференции в среду представитель Пентагона бригадный генерал Патрик С. Райдер заявил, что за последние несколько лет китайские воздушные шары были замечены в полетах над Латинской Америкой, Южной Америкой, Юго-Восточной Азией, Восточной Азией и Европой.



"Это то, что мы оцениваем как часть более крупной китайской программы разведывательных аэростатов", — сказал генерал Райдер.



Госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен заявил на другой пресс-конференции в Вашингтоне, что Государственный департамент поделился информацией о программе создания воздушных шаров-шпионов с десятками стран как на встречах в Вашингтоне, так и через посольства США за рубежом.



"Мы делаем это, потому что Соединенные Штаты были не единственной целью этой широкой программы, которая нарушила суверенитет стран на пяти континентах", — сказал он.



Воздушные шары имеют некоторые преимущества перед спутниками, которые вращаются вокруг Земли по регулярной схеме. Они летят ближе к земле и дрейфуют с ветром, который не так предсказуем для вооруженных сил и спецслужб, как фиксированные орбиты спутников, и они могут уклоняться от радаров. Они также могут долго парить над одним объектом, в то время как спутники находятся в постоянном движении. Простые камеры на воздушных шарах могут давать более четкие изображения, чем с орбитальных спутников, а другое оборудование для наблюдения может улавливать сигналы, которые не достигают высоты спутников.



В Китайском национальном университете оборонных технологий есть группа исследователей, изучающих достижения в области воздушных шаров. А еще в 2020 году газета People's Liberation Army Daily, главная газета китайских военных, опубликовала статью о том, как ближний космос "стал новым полем боя в современной войне".



Обнаружение китайского воздушного шара-наблюдателя, парящего над Соединенными Штатами, усилило напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами.



Официальные лица США заявили, что большинство предыдущих наблюдений за воздушными шарами наблюдения были короткими. Пролет последнего аэростата-шпиона через Соединенные Штаты дал американским военным и разведывательным службам длительный период времени для изучения возможностей прикрепленного к нему оборудования для наблюдения. Официальные лица заявили, что их знания о том, что Китай способен собрать в рамках своей программы создания воздушных шаров, резко возросли.



В Соединенных Штатах было замечено как минимум пять воздушных шаров-шпионов — три при администрации Трампа и два при администрации Байдена. Американские официальные лица заявили, что воздушные шары-шпионы, наблюдаемые при администрации Трампа, изначально были классифицированы как неопознанные воздушные явления. Только после 2020 года официальные лица внимательно изучили инциденты с воздушными шарами в рамках более широкого обзора воздушных явлений и определили, что эти инциденты были частью глобальных усилий Китая по наблюдению с помощью аэростатов.



Новая кампания Госдепартамента по разглашению сведений о китайской программе создания воздушных шаров-шпионов другим правительствам направлена ​​на то, чтобы союзники и партнеры знали о масштабах китайских усилий по воздушному шпионажу, чтобы они могли противодействовать усилиям Пекина, заявили официальные лица США. По словам официальных лиц, заместитель госсекретаря Венди Шерман проинформировала американских дипломатов за границей о программе воздушных шаров на видеоконференции в понедельник и готовится публично выступить перед сенатским комитетом по международным отношениям в четверг.



Дипломаты США за границей устраивают встречи в принимающих странах, чтобы информировать правительства о программе наблюдения.



Американские брифинги для иностранных официальных лиц призваны показать, что воздушные шары оборудованы для сбора разведывательных данных и что китайские военные проводят этот сбор в течение многих лет, нацеливаясь, среди прочего, на территории Японии, Тайваня, Индии и Филиппин. Американские дипломаты утверждают, что Китай нарушил суверенное воздушное пространство многих стран, хотя китайские официальные лица продолжают настаивать на том, что два воздушных шара, замеченные на прошлой неделе над Соединенными Штатами и Латинской Америкой, были машинами гражданского назначения.