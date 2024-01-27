



Кирби: США будут "раскручивать" Формулу мира

США намерены продвигать украинскую Формулу мира на международном уровне.



По данным "Голос Америки", такое обещание дал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



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"Мы привержены политике поддержки инициатив, исходящих от руководства Украины. Госдеп опубликовал протокол дискуссии, которую провел с президентом Владимиром Зеленским госсекретарь Энтони Блинкен. Джейк Салливан, конечно же, там присутствовал", - сказал он.



По словам Карби, на встрече обсуждалась важность продолжения глобальной поддержки Украины.



"Конечно, они также говорили о том, что происходит на поле боя, о том, как Зеленский видит все это. Возникла еще одна идея - попытаться раскрутить формулу мира Зеленского на международном уровне", - добавил он.