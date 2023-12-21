



Кирби: работаем над увеличением помощи для Газы

Вашингтон совместно с Израилем и партнерами продолжают работать над увеличением объемов гуманитарной помощи, которая поступает в Газу.



Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби.



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По его словам, через израильский КПП "Керем-Шалом" въехало 120 грузовиков, а через египетский "Рафиах" - еще около 70.



"Мы продолжим работать над увеличением помощи тем, кто действительно в ней нуждается", - подчеркнул он.