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Кирби: работаем над увеличением помощи для Газы
21.12.2023 21:23 Алина Груднева

Кирби: работаем над увеличением помощи для Газы

Вашингтон совместно с Израилем и партнерами продолжают работать над увеличением объемов гуманитарной помощи, которая поступает в Газу.

Такое заявление во время брифинга сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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По его словам, через израильский КПП "Керем-Шалом" въехало 120 грузовиков, а через египетский "Рафиах" - еще около 70. 

"Мы продолжим работать над увеличением помощи тем, кто действительно в ней нуждается", - подчеркнул он.

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