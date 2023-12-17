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Из-за угрозы судоходству: США рассматривают возможность нападения на хути
17.12.2023 07:47 Алина Груднева

Из-за угрозы судоходству: США рассматривают возможность нападения на хути

Йеменские хути при посредничестве Омана ведут переговоры относительно атак, совершаемых в Красном и Аравийском морях.

По словам представителя поддерживаемой Ираном группировки Абдель-Салама, диалог ведется с "международными сторонами".

"Мы заверили всех, что операции Йемена направлены на поддержку Газы и что мы не можем оставаться в стороне перед лицом агрессии и осады, которым подвергается сектор Газа", - подчеркнул он.

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Тем временем, поступает информация от высокопоставленных источников в администрации Джо Байдена о том, что США рассматривают варианты нападения на объекты хути в Йемене после серии атак на торговые корабли в Красном море. Информацию об этом публикует журнал Politico. 

Недавно Пентагон переправил авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" от района Персидского залива до Аденского залива возле Йемена.

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