



Из-за угрозы судоходству: США рассматривают возможность нападения на хути

Йеменские хути при посредничестве Омана ведут переговоры относительно атак, совершаемых в Красном и Аравийском морях.



По словам представителя поддерживаемой Ираном группировки Абдель-Салама, диалог ведется с "международными сторонами".



"Мы заверили всех, что операции Йемена направлены на поддержку Газы и что мы не можем оставаться в стороне перед лицом агрессии и осады, которым подвергается сектор Газа", - подчеркнул он.



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Тем временем, поступает информация от высокопоставленных источников в администрации Джо Байдена о том, что США рассматривают варианты нападения на объекты хути в Йемене после серии атак на торговые корабли в Красном море. Информацию об этом публикует журнал Politico.



Недавно Пентагон переправил авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" от района Персидского залива до Аденского залива возле Йемена.