



Индия и США обсуждают визит Нарендры Моди в Белый дом

Администрация Байдена ведет переговоры с официальными лицами Индии по поводу возможного визита премьер-министра Нарендры Моди в Белый дом в конце этого года, пишет Reuters.



Президент США Джо Байден стремится углубить связи с крупнейшей в мире демократией в рамках своего стремления победить в том, что он назвал состязанием между свободными и автократическими обществами, особенно Китаем.



Белый дом и посольство Индии в Вашингтоне пока не делали никаких официальных заявлений о возможном предстоящем визите.

Даты окончательно не определены, сообщили Reuters анонимные источники, знакомые с вопросом. Обсуждения возможного визита в Белый дом активизировались на этой неделе, когда советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал встретился со своим американским коллегой Джейком Салливаном и госсекретарем Энтони Блинкеном в Вашингтоне.



В ходе визита США и Индия установили партнерские отношения для углубления связей в области военной техники, полупроводников и искусственного интеллекта.



Ожидается, что в сентябре президент США совершит собственную поездку в Нью-Дели на встречу G20, организованную Индией.



Ожидается, что Байден также встретится с Моди во время встречи стран "четверки" в середине года, которая проводится в Австралии, на которой будет присутствовать и Япония.



Эти страны, наряду с Южной Кореей, играют ключевую роль в стратегии Байдена по укреплению региональных альянсов и укреплению безопасности в Азии перед лицом угроз, включая претензии Китая на Тайвань и обширные участки Южно-Китайского моря.



Администрация президента Джорджа Буша в 2005 году отказала Моди в выдаче визы США после инцидента 2002 года, когда более 1000 человек, в основном мусульмане, были убиты в результате межконфессиональных беспорядков в индийском штате Гуджарат, где он был главным министром. Моди отрицал какие-либо правонарушения.



Впервые он был приглашен в Белый дом после того, как Барак Обама стал премьер-министром в 2014 году.

Партия Моди Бхаратия Джаната (БДП) одержала рекордную победу в его родном штате Гуджарат в декабре, и многие ожидают, что она победит на следующих всеобщих выборах в 2024 году.

