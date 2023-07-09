



Индейский вождь хочет вернуть землю своего народа от Ben & Jerry's

Племя Нулхеган из коренного индейского народа абенаков, которое первоначально населяло землю, где находится штаб-квартира Ben & Jerry в Вермонте, выразило заинтересованность в восстановлении земли после того, как компания по производству мороженого призвала к возвращению “украденных” земель. Об этом сообщил Newsweek.



Вождь Дон Стивенс племени заявил, что они “всегда были заинтересованы в том, чтобы вернуть себе управление нашими землями”, но Ben & Jerry's еще не обращалась к ним по этому поводу.



Это событие следует за недавним заявлением Ben & Jerry перед Днем независимости США, в котором компания признается, что “Соединенные Штаты были основаны на украденных землях коренных народов”, и призывает к возвращению таких земель коренным народам. Компания сделала упор на “возврат земли”, целью которого является восстановление управления землями предков коренными общинами, населявшими их на протяжении тысячелетий.



“4 июля пришло время признать, что США существуют на украденной земле коренных народов, и взять на себя обязательство вернуть ее”, – написали Ben & Jerry's в своем Twitter. “Соединенные Штаты были основаны на украденной земле коренных народов. Этого Четвертого июля давайте обязуемся вернуть ее”.



Хотя компания Ben & Jerry's сосредоточилась в первую очередь на земле, отнятой у лакота в Южной Дакоте, она вызвала дискуссии о возвращении земли различным индейским племенам по всей стране.



Вопрос о признании исторических племенных земель является сложным и спорным, поскольку он предполагает удовлетворение требований коренных американцев, подвергшихся насильственным преследованиям и перемещению.



Карты показывают, что абенаки контролировали обширную территорию, простирающуюся от северного Массачусетса до Нью-Брансуика в Канаде,и от реки Святого Лаврентия до Восточного побережья. Штаб-квартира Ben & Jerry, расположенная в южной части Берлингтона, находится в западной части этой исторической территории, хотя и не на территории современных племенных земель.



Вождь Дон Стивенс выразил заинтересованность племени в восстановлении управления своими землями и предоставлении возможностей для развития своих общин. Однако он пояснил, что Ben & Jerry's не обращалась к племени Нулхеган по поводу каких-либо возможностей реституции земли.



Стивенс заявил, что, если такие вопросы будут подняты, потребуются тщательные обсуждения, чтобы определить наилучший путь вперед для всех вовлеченных сторон.