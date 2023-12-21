



The Hill: Отстранение Трампа одобряет большинство американцев

Онлайн-опрос, опубликованный всего через день после вынесения постановления, показал, что 54% респондентов либо полностью, либо в некоторой степени одобряют это решение, а 35% - не одобряют.



У бывшего президента теперь есть возможность добиться пересмотра дела в Верховном суде США, где судьи могут в конечном итоге решить, спровоцировал ли Трамп беспорядки в Капитолии 6 января и смогут ли аргументы в соответствии с 14-й поправкой не допустить его к участию в голосовании.



Согласно опросу, почти две трети демократов, 63 процента, решительно одобряют это решение, а еще 21% - несколько одобряют.



Независимые разделились, но большая часть поддержала это решение: 48% против 35. Кроме того, около четверти республиканцев заявили, что поддерживают это решение, причем 12% его решительно поддержали.



Это решение получило партийную поддержку и критику: демократы хвалят его как поддержку демократии, а республиканцы предупреждают, что оно может привести к хаосу в избирательной политике.



Пока неясно, какое решение примет Верховный суд, когда он, скорее всего, примет это дело. В том же опросе YouGov респондентам также было предложено оценить, где расположится высокий суд.



Большинство, 43%, ожидают, что дело будет отменено, и только 23% верят, что оно будет оставлено в силе. Лишь треть демократов заявили, что, по их мнению, Верховный суд не допустит Трампа к участию в выборах.

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В ходе опроса YouGov в течение среды было опрошено около 3500 человек онлайн с погрешностью около 4%.



