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Хаос на Гаити: США задумались о переброске морпехов
09.03.2024 17:22 Алина Груднева

Хаос на Гаити: США задумались о переброске морпехов

Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на Гаити Соединенные Штаты задумались о переброске туда элитного подразделения морской пехоты.

Об этом сообщает издание ABC News.

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"Развертывание взвода морской пехоты является одним из вариантов в распоряжении Министерства обороны, если Госдеп обратится за помощью по поводу безопасности в посольстве США в Порт-О-Пренсе", - отметил представитель Южных сил Корпуса морской пехоты Мейсон Энглхарт.

Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Гаити из-за угрозы нападений.

Как сообщалось ранее, банды напали на президентский дворец, полицейские участки и правительственные здания. Из-за восстания организованной преступности на Гаити объявлено  чрезвычайное положение. Минимум десятерых членов группировки ликвидировали.

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