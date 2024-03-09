Хаос на Гаити: США задумались о переброске морпехов
Из-за напряженной ситуации в сфере безопасности на Гаити Соединенные Штаты задумались о переброске туда элитного подразделения морской пехоты.
Об этом сообщает издание ABC News.
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"Развертывание взвода морской пехоты является одним из вариантов в распоряжении Министерства обороны, если Госдеп обратится за помощью по поводу безопасности в посольстве США в Порт-О-Пренсе", - отметил представитель Южных сил Корпуса морской пехоты Мейсон Энглхарт.
Госдеп призвал американцев немедленно покинуть Гаити из-за угрозы нападений.
Как сообщалось ранее, банды напали на президентский дворец, полицейские участки и правительственные здания. Из-за восстания организованной преступности на Гаити объявлено чрезвычайное положение. Минимум десятерых членов группировки ликвидировали.