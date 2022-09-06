



Главу фонда BLM обвинили в растрате миллионов долларов

Исполнительного директора Black Lives Matter Global Network Foundation Шаломайа Бауэрса обвинили в "выкачивании" более 10 миллионов долларов от доноров.



Речь об этом идет в судебном заявлении, поданном на этой неделе местным подразделением организации BLM, сообщает CNN.



Иск направлен против исполнительного директора, самого фонда, консалтинговой фирмы Бауэрса и неназванных лиц.



В иске говорится, что Бауэрс был нанят соучредителем BLM Патрисой Каллорс в 2020 году для помощи в управлении Глобальным сетевым фондом Black Lives Matter.



"Бауэрс продолжает мошенническим образом собирать деньги у ничего не подозревающих доноров, выдавая себя за организацию, выполняющую работу BLM, набивая собственные карманы за счет своих партнеров за счет репутации BLM", - заявили авторы иска.



Сам Бауэрс отверг обвинения, выдвинутые в иске.