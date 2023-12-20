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Глава Пентагона отправился на авианосец, защищающий Израиль
20.12.2023 18:34 Алина Груднева

Глава Пентагона отправился на авианосец, защищающий Израиль

Министр обороны США Ллойд Остин совершил необъявленный визит на авианосец USS Gerald R. Ford, который защищает Израиль.

Глава Пентагона встретился с американскими моряками, которым приказано не допустить перерастания войны между Израилем и ХАМАСом в более масштабный региональный конфликт.

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"Иногда наши величайшие достижения - это те плохие вещи, которые мы предотвращаем. В момент напряженности в регионе вы все стали стержнем для  предотвращения более широкого регионального конфликта", - сказал он морякам.

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