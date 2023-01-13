



Еще два штата США запретили чиновникам пользоваться TikTok

Висконсин и Северная Каролина присоединились к запрету использования TikTok на государственных телефонах и других устройствах.



Запрет ввели после того, как большинство штатов пошли на аналогичные меры в отношении популярного приложения, принадлежащего китайской компании ByteDance.



Губернатор Висконсина Тони Эверс от "Демократической партии" сказал, что консультировался с ФБР и представителями управления по чрезвычайным ситуациям. Свое решение он объяснил потенциальными рисками для конфиденциальности и безопасности. Приказ распространяется на большинство государственных учреждений, за некоторыми исключениями.



В частности, приложением смогут пользоваться следователи по уголовным делам для отслеживания определенных людей.



"Защита технологической инфраструктуры нашего штата и инфраструктуры кибербезопасности, а также защита цифровой конфиденциальности по-прежнему будут оставаться главным приоритетом", — сказал Эверс.



Губернатор Северной Каролины Рой Купер сделал аналогичное заявление относительно запрета TikTok.



"Для нас важно защитить государственные информационные технологии от зарубежных стран, которые активно участвовали в кибератаках против США. Защита Северной Каролины от киберугроз жизненно важна для обеспечения безопасности, защиты, конфиденциальности и успеха нашего штата и его жителей", - отметил он.



По меньшей мере еще 22 штата, в том числе Огайо, Нью-Джерси, Миссисипи, Луизиана и Южная Дакота, ввели запрет на использование TikTok на правительственных устройствах.



Напомним, что перед Новым годом комитет Палаты представителей США объявил о запрете для членов Конгресса использовать приложение на любых правительственных мобильных устройствах, из-за опасений обеих партий по поводу безопасности.