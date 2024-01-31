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Дональд Трамп в четвертый раз номинирован на Нобелевскую премию мира
31.01.2024 15:21 MIGnews.com

Дональд Трамп в четвертый раз номинирован на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира законодателем-республиканцем, ссылаясь на свою роль в договоре "Авраамовы соглашения", который был подписан во время его президентства и официально нормализовал отношения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ.

Это уже четвертый раз, когда Трамп номинируется на Нобелевскую премию мира.

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В своем заявлении представительница Трампа в Нью-Йорке Клаудия Тенни сказала, что Трамп "сыграл важную роль" в содействии заключению первых за почти 30 лет новых мирных соглашений на Ближнем Востоке, сообщает британская газета The Independent.

"На протяжении десятилетий бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что заключение дополнительных мирных соглашений на Ближнем Востоке невозможно без урегулирования израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так", - сказала она.

Высказываясь за присуждение Трампу Нобелевской премии мира, Тенни заявила: "Доблестные усилия президента Трампа по заключению Авраамских соглашений были беспрецедентными и продолжают оставаться непризнанными Комитетом Нобелевской премии мира, что подчеркивает необходимость его номинации сегодня".
 

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