



Дональд Трамп в четвертый раз номинирован на Нобелевскую премию мира

Бывший президент США Дональд Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира законодателем-республиканцем, ссылаясь на свою роль в договоре "Авраамовы соглашения", который был подписан во время его президентства и официально нормализовал отношения между Израилем, Бахрейном и ОАЭ.



Это уже четвертый раз, когда Трамп номинируется на Нобелевскую премию мира.



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В своем заявлении представительница Трампа в Нью-Йорке Клаудия Тенни сказала, что Трамп "сыграл важную роль" в содействии заключению первых за почти 30 лет новых мирных соглашений на Ближнем Востоке, сообщает британская газета The Independent.



"На протяжении десятилетий бюрократы, "профессионалы" внешней политики и международные организации настаивали на том, что заключение дополнительных мирных соглашений на Ближнем Востоке невозможно без урегулирования израильско-палестинского конфликта. Президент Трамп доказал, что это не так", - сказала она.



Высказываясь за присуждение Трампу Нобелевской премии мира, Тенни заявила: "Доблестные усилия президента Трампа по заключению Авраамских соглашений были беспрецедентными и продолжают оставаться непризнанными Комитетом Нобелевской премии мира, что подчеркивает необходимость его номинации сегодня".

