



Директор ФБР: "Мы не допустим терактов ХАМАСа в США"

Директор ФБР Кристофер А. Врей заявил, что ФБР начало ряд расследований в отношении палестинской террористической группировки ХАМАС и лиц, связанных с этой организацией, в связи с беспокойством по поводу терактов на территории США.



"Мы не можем, и не должны сбрасывать со счетов возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может воспользоваться нынешним конфликтом для совершения терактов здесь, на нашей собственной земле", - заявил он.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Директор ФБР отметил, что "наибольшее количество угроз, о которых известно" было направлено против еврейской общины США.



В связи с угрозой со стороны ХАМАСа Врей призвал Конгресс повторно санкционировать шпионскую программу, которая, по мнению представителей служб безопасности, имеет жизненно важное значение для предотвращения терроризма, поимки шпионов и пресечения кибератак.



Срок действия этой программы истекает в конце декабря. Без нее, предупреждают представители администрации, правительство не сможет собирать важнейшие разведывательные данные за рубежом. Однако защитники гражданских свобод из разных политических кругов утверждают, что закон в его нынешнем виде нарушает неприкосновенность частной жизни простых американцев, и настаивают на необходимости внесения изменений до повторного утверждения программы.