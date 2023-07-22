



Директор ЦРУ и разведданные: Контрнаступление ВСУ завершится успехом

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс убежден, что у Вооруженных сил Украины есть все шансы добиться значительных успехов в летнем контрнаступлении.



По словам Бернса, разведывательные данные США показывают, что российская армия сейчас страдает некоторыми значительными "структурными недостатками", однако россиянам удается это скрывать благодаря мощным оборонительным укреплениям.



Кроме того, директор ЦРУ сообщил о низком моральном духе солдат, плохом командовании и "беспорядке" среди российского политического и военного руководства.



"Это будет трудная задача, но мы как разведывательное агентство сделаем все возможное, чтобы обеспечить такую разведывательную поддержку и обмен данными, которые помогут украинцам добиться прогресса", - подчеркнул Бернс, выступая на Aspen Security Forum 2023.



Также директор ЦРУ назвал себя оптимистом по вопросу перспектив контрнаступления.