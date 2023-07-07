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Девяносто пожизненных сроков: суд вынес приговор стрелку из Эль-Пасо
07.07.2023 21:18 Евгения Маркова

Девяносто пожизненных сроков: суд вынес приговор стрелку из Эль-Пасо

Белый стрелок, убивший 23 человека в результате расистского нападения на латиноамериканских покупателей в магазине Walmart в приграничном городе в Техасе, был приговорен в пятницу к 90 пожизненным срокам заключениям, сообщает Los Angeles Times.

Крузиусу все еще может грозить смертная казнь по отдельному делу в суде штата Техас, которое еще не передано в суд.

В феврале Крузиус признал себя виновным почти по 50 федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти после того, как федеральные прокуроры отказались от требований о смертной казни для подсудимого.

Приговор был вынесен в здании суда, расположенном недалеко от Walmart в Эль-Пасо, где Крузиус открыл огонь из полуавтоматической винтовки типа АК 3 августа 2019 года. Нападение произошло после того, как Крузиус разглагольствовал в Интернете о "латиноамериканском вторжении в Техас".

Некоторые из пострадавших были гражданами Мексики. Помимо погибших, более двух десятков человек получили ранения, а многие другие получили серьезные травмы, когда прятались или бежали.

Семья Крузиуса не присутствовала в зале суда во время вынесения приговора.

Перед стрельбой Крузиус, казалось, был поглощен национальными дебатами об иммиграции, размещая в Твиттере посты, восхваляющие жесткую пограничную политику Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США.
 

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