



Девяносто пожизненных сроков: суд вынес приговор стрелку из Эль-Пасо

Белый стрелок, убивший 23 человека в результате расистского нападения на латиноамериканских покупателей в магазине Walmart в приграничном городе в Техасе, был приговорен в пятницу к 90 пожизненным срокам заключениям, сообщает Los Angeles Times.



Крузиусу все еще может грозить смертная казнь по отдельному делу в суде штата Техас, которое еще не передано в суд.



В феврале Крузиус признал себя виновным почти по 50 федеральным обвинениям в преступлениях на почве ненависти после того, как федеральные прокуроры отказались от требований о смертной казни для подсудимого.



Приговор был вынесен в здании суда, расположенном недалеко от Walmart в Эль-Пасо, где Крузиус открыл огонь из полуавтоматической винтовки типа АК 3 августа 2019 года. Нападение произошло после того, как Крузиус разглагольствовал в Интернете о "латиноамериканском вторжении в Техас".



Некоторые из пострадавших были гражданами Мексики. Помимо погибших, более двух десятков человек получили ранения, а многие другие получили серьезные травмы, когда прятались или бежали.



Семья Крузиуса не присутствовала в зале суда во время вынесения приговора.



Перед стрельбой Крузиус, казалось, был поглощен национальными дебатами об иммиграции, размещая в Твиттере посты, восхваляющие жесткую пограничную политику Дональда Трампа, занимавшего в то время пост президента США.

