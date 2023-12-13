



ДеСантис говорит, что для США важнее поддерживать Израиль, чем Украину

Губернатор Флориды Рон ДеСантис заявил, что поддержка Израиля в его войне против ХАМАСа важнее поддержки Украины в ее войне против России.

Во вторник, 12 декабря, выступая на CNN, кандидат в президенты от Республиканской партии заявил, что финансирование израильских вооруженных сил является более эффективным использованием налоговых средств американцев, сообщает The Hill.



"Для меня это простой ответ", - сказал г-н ДеСантис. "Это государство Израиль, потому что оно является нашим самым сильным союзником на Ближнем Востоке. У нас с ними такие отношения, каких нет ни с кем другим, а против них выступает весь мир. Они нуждаются в том, чтобы Соединенные Штаты были рядом и поддерживали их как друг".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он добавил: "Знаете, у Украины есть вся Европа. Эти европейские страны должны начать тянуть свой груз. Они не выполняют свои обязательства как члены НАТО".



Его комментарии, по-видимому, были ссылкой на обязательства для членов НАТО, согласно которому каждая страна должна тратить два процента своего ВВП на вооруженные силы, что в этом году выполняют только 11 из 31 членов.



Губернатор Флориды заявил CNN, что он поддерживает законодателей-республиканцев, удерживающих пакет помощи Украине в обмен на уступки демократов по вопросам иммиграции.

