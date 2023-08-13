



Дело об 3D-оружии показывает всплеск антисемитизма в Лос-Анджелесе

Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса в субботу сообщила, что именно ее слежка за экстремистом в городе Реседа (штат Калифорния) привела к его задержанию местной полицией. Федерация, контролирующая одну из крупнейших еврейских общин в США, рассказала и об обеспокоенности всплеском антисемитских инцидентов в регионе.



Около двух недель назад власти предъявили уголовные обвинения Райану Скотту Брэдфорду, 34-летнему жителю города Реседа, связанному с экстремистской группировкой, руководствующейся расовыми мотивами, говорится в сообщении Homeland Security Today. Брэдфорд был взят под стражу 27 июля по месту жительства по обвинению в сговоре с целью распространения метамфетамина и незаконном хранении боеприпасов.



Согласно обвинениям, он делился в сети сообщениями и изображениями, демонстрирующими его использование 3D принтера для изготовления огнестрельного оружия. Кроме того, в жалобе утверждается, что Брэдфорд размещал в Интернете подстрекательские призывы к массовому убийству евреев.

Арест и последующие обвинения подчеркивают серьезную обеспокоенность в связи с предполагаемой деятельностью Брэдфорда и ее потенциальными последствиями для общественной безопасности.



Осознавая серьезность этой угрозы, правоохранительные органы сочли ее заслуживающей доверия и требующей немедленного реагирования, чтобы противостоять "растущей волне антисемитизма в Лос-Анджелесе".



Как отмечается в заявлении, центральное место в деятельности Федерации занимает Инициатива общественной безопасности. CSI играет ключевую роль в укреплении безопасности школ, синагог, летних лагерей и других учреждений еврейской общины. Являясь центром консультирования по вопросам безопасности, координации действий в случае инцидентов и обмена ресурсами, CSI активно сотрудничает с национальными еврейскими организациями, создавая надежную сеть для защиты от угроз.



По данным исследования, организованного Еврейской федерацией, почти все взрослые евреи Лос-Анджелеса выразили обеспокоенность проблемой антисемитизма. Три четверти были очень обеспокоены антисемитизмом во всем мире, и почти 70% – антисемитизмом в США. Почти каждый пятый взрослый еврей в Лос-Анджелесе указал, что лично сталкивался с проявлениями антисемитизма в течение предыдущего года. Почти половина респондентов назвали борьбу с антисемитизмом одной из своих главных задач.

